Tokat'ın Artova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Artova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

Tokat\'ın Artova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

Artova Kaymakamlığı koordinesinde, jandarma, emniyet, itfaiye, ilçe özel idare ve UMKE ekipleri tarafından Taşpınar köyünde deprem acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği köyde meydana gelen yıkımda enkaz altında kalan vatandaşlara ekipler müdahale etti ve kurtarılan vatandaşlar hastaneye sevk edildi. Tatbikata 50 kişi katıldı.

29.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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Tokat'ın Artova ilçesinde kurumların katıldığı deprem tatbikatı yapıldı.

Taşpınar köyünde Artova Kaymakamlığı koordinesinde, jandarma, emniyet, itfaiye, ilçe özel idare ve UMKE ekipleri tarafından deprem acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sonrası köyde yıkım medyana geldi. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale etti. Enkaz altında kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yapılan tatbikata 50 kişi katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ın Artova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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