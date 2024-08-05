Tokat'ın Artova ilçesinde yangında 5 evde hasar oluştu

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Tokat'ın Artova ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Poyrazalan köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki evlere sıçradı.

Artova, Tokat, Yeşilyurt, Sulusaray belediyeleri itfaiye ekipleri, ilçe özel idaresi ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında iki evin çatısı, iki evin odunluğu ve bir evinde ahırı zarar gördü.