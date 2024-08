Tokat'ın Erbaa İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tepekışla köyü yakınlarında başlayan yangına Erbaa Belediyesi İtfaiyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda vatandaş müdahale etti. Belediyeye ait iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmaları 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

40 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Akşam sularında gelen ihbarlar üzerine başlayan mücadele şu an saat 10'u geçti devam ediyor. Orman işletme müdürlüğü ekipleri, itfaiye personeli, özel idaremizin, belediyemizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla şu an yangın kontrol altına alındı diye biz bilgi aldık. Eğer bir aksilik çıkmaz ise soğutma çalışmaları ile beraber inşallah sabaha kadar devam edecek tabi. İnşallah sabaha kadar bir şey kalmaz diye umut ediyoruz. Bizim bu alanı tam ölçemiyoruz ama engebeli de olduğu için yaklaşık 40 hektarlık alan yandı diye tahmin ediyoruz. Artık soğutma çalışmaları tamamlanıp gün ağardıktan sonra alanın ne kadar olduğu ile alakalı hem Orman Bölge Müdürlüğünce hem de diğer ekiplerin yaptığı çalışmalar biraz daha netleşir alan ortaya çıkar. Zayiat da ortaya çıkar. Şu an için aldığım bilgi yangının çevrelendiği soğutma çalışmalarının devam ettiği büyük ölçüde de kontrol altına alındığını biliyoruz." dedi.