Tokat\'ın Erbaa ilçesinde otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydınsofu köyünden Erbaa istikametine giden Ahmet A. yönetimindeki 06 BYE 481 otomobil, Alabacal Mahallesi yakınlarında üzüm bağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ahmet A, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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