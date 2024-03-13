Tokat\'ın Erbaa ilçesinde otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 410 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 212 bin lira, en yüksek 2 milyon 425 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. KMKTP'de altın işlem hacmi 5 milyar 299 milyon 11 bin 118,39 lira, işlem miktarı ise 2.295,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 304 milyon 384 bin 959,36 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Çakmakcı Kıymetli Madenler yer aldı.