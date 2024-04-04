Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki Yılmaz Kayalar Fen Lisesi\'nde öğrencilere maddi destek

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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'ni yaptıran hayırsever iş insanı Yılmaz Kayalar, okul öğrencilerine hazırladıkları projeler için de maddi destek sağlıyor.

Erbaalı olan Kayalar'ın yaptırdığı okul binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011 yılında Yılmaz Kayalar Fen Lisesi olarak hizmete açıldı.

İş insanı Kayalar, okulun öğrencilerinin çeşitli yarışmalara katılmak üzere hazırladıkları projeler için de desteğini esirgemiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, AA muhabirine, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra TÜBİTAK, TEKNOFEST ile benzer proje yarışmalarına katılarak başarılar elde ettiklerini söyledi.

Bu başarıların kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Aslan, "Okulumuzun katıldığı TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye dereceleri var. Uluslararası yarışmalarda da ülkemizi temsil eden başarılı projelerimiz mevut. Birkaç yıldır TÜBİTAK ve TEKNOFEST'teki başarılarımız aşikar. Öğrencilerimiz çalışmalarına devam ediyor. Liseler arasındaki su altı yarışmalarına denizaltı yapımı ile katılacağız." dedi.

Öğrencilerin de yarışmalara katılmaya hevesli olduklarına işaret eden Aslan, bunun TEKNOFEST ve diğer yarışmalarda başarı getireceğine inandığını dile getirdi.

Aslan, okul binalarının iş insanı Yılmaz Kayalar tarafından yaptırıldığına dikkati çekerek, "Kendisine teşekkür ediyoruz. Yılmaz Kayalar okulumuza da yardımcı oluyor. Projelerimizin bütün masraflarını üstlenmekte. Kaymakamlığımız ve il müdürlüğümüz de okulumuzu desteklemekte." ifadesini kullandı.