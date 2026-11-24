Tokat'ın Yeşilyurt, Almus ve Pazar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serpil Çetin tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serpil Çetin tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Şehit öğretmenler anısına sinevizyon gösterisi sunuldu, akabinde şehit olan tüm öğretmenler için dualar edildi.

Programa, Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Almus

Almus'ta Cumhuriyet Yatılı Bölge İlkokulu bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Okulun konferans salonundaki programda, ilçede görev yapan öğretmenler müzik dinletisi sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldıktan sonra program öğrencilerin yaptığı gösteriler ile sona erdi. Kutlamalara Kaymakam Bekir Kınacı, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.

Çevreli beldesinde de Öğretmenler Günü Şehit Abdullah Eymür İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Atatürk ve Türk büyükleri için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine uygun gösteriler yapıldı, şiirler okundu.

Kutlama törenine Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve eşi ile öğretmenler katıldı.

Pazar

Pazar ilçesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Pazar Kaymakam Vekili Mintaha Teymur, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve ilçe protokolü katıldı.

Programın ardından Pazar Belediyesi tarafından öğretmenler onuruna yemek verildi.

Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin gününü kutladığını belirtti. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, görev başında şehit olan eğitimciler ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade eden Pervanlar, fedakarlıklarıyla geleceği inşa eden tüm eğitim camiasına teşekkür etti.