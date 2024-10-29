Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Tokat\'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

29.10.2024 15:21
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Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Fatih Döner tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve çeşitli gösteriler sunulduktan sonra tören sona erdi

Başçiftlik

Başçiftlik Spor Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, öğrenciler ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, oratoryo gösterileri yapıldı.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli yaptı.

Törende öğrenciler şiir okuyarak, dans gösterileri sundu.

İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Recep Tokur, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Almus

Almus Spor Salonu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakamı Çömen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin etkinlik ve gösterileri ile program son buldu.

Kaynak: AA

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