Tokat'ın ilçelerinde karne töreni düzenlendi

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Tokat'ın Yeşilyurt ve Almus ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile Ekinli Şehit İdris Kurt İlkokulu, Büget ve Çerkezdanişment ilkokullarında karne dağıttı.

İlçede 1595 öğrenci karnelerini aldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, Bakımlı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Çömen, öğrencilerle bir süre sohbet ederek tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduğu konuları tekrar edip kitap okumaları, verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde buludu.