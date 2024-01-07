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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.
Bağlar mahallesi sümbül çıkmazında İhsan Şahin'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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