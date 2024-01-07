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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar mahallesinde İhsan Şahin'e ait evin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu söndürdü ancak çatıda hasar meydana geldi.

Tokat\'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi
07.01.2024 - 17:43,
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.

Bağlar mahallesi sümbül çıkmazında İhsan Şahin'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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