 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan: 10 ev tahliye edildi, 1 cami kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan: 10 ev tahliye edildi, 1 cami kapatıldı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde heyelan: 10 ev tahliye edildi, 1 cami kapatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi, 1 cami de ibadete kapatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı ve çalışmalara başlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, köyde incelemelerde bulunarak gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Heyelanın genişleme riskine karşı çevrede tedbirler alınacağı vurgulandı.

03.02.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köydeki heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi, 1 cami de ibadete kapatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle köydeki yapılarda ve yollarda yarıklar oluştu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdaresi personeli iş makineleriyle çalışma başlattı.

Köydeki 10 evin sakinleri ekiplerce tahliye edildi, duvarlarında çatlaklar oluşan 1 cami ise tedbiren ibadete kapatıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Günebakan köyünü ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Burada Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir cami ve çevresindeki evler var. Risk teşkil eden evlerin sayısını çıkaracağız ve hemen boşaltacağız." dedi.

Heyelanın olası genişleme durumunu göze alarak çevrede gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik önlemiyle gereğini yapacağız." diye konuştu.

Hatipoğlu, köyün tamamen boşaltılmasına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Araştıracağız. Şu anda bununla ilgili net bir şey söylenmesi mümkün değil. Ancak jeolojik raporlara bağlı olarak gerekli tedbirleri alacağız. Kimseyi endişe edecek bir durum ortaya koymayacağız. Her türlü tedbiri alacağız. Şu anda 10 ev boşaltıldı, duruma göre genişleyebilir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Günebakan, Niksar, Tokat, Güvenlik, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan: 10 ev tahliye edildi, 1 cami kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan: 10 ev tahliye edildi, 1 cami kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement