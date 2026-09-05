Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Gürçeşme kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ş. (39) idaresindeki 60 AAN 677 plakalı otomobil, Gürçeşme kavşağında R.G. (72) yönetimindeki 35 UJB 01 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki E.Ş. (38) ve S.G. (67) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?