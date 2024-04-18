Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.04.2024 22:44
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(ANKARA) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 22.31'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.89 kilometre derinlikte ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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