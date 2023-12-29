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Tokat'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından Nene Hatun Kur'an Kursu'nda tüm şehitler için mevlit okutuldu. Cuma namazı sonrası ise Merkez Cami avlusunda cemaate helva ikram edildi. Dernek başkanı, 12 şehidimiz için mevlit okuttuklarını ve helva dağıttıklarını belirterek, şehitlerimize minnettar olduklarını ifade etti.

Tokat\'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı
29.12.2023 - 16:14,
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Tokat'ın Turhal ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı.

Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından tüm şehitler için Nene Hatun Kur'an Kursu'nda mevlit okutuldu.

Cuma namazı sonrası ise Merkez Cami avlusunda cemaate helva ikram edildi.

Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "12 şehidimiz ve tüm şehitlerimizin ruhu için mevlit okuttuk, helva dağıttık. Şehitlerimizin borcu ödenmez, onlara minnettarız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA
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