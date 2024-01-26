Tokat'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana gelen trafik kazasında H.A. yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tokat- Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde H.A. yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA