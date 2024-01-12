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Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor

Başçiftlik ilçesinde iki gündür yüksek kesimlerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde ilçe merkezinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaşırken, ilçe merkezinde yer yer 5 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri tarafından yollarda kar temizleme çalışması yapıldı ve Başçiftlik-Niksar yolunda ulaşımda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Tokat\'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor
12.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
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Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Başçiftlik ilçesinde iki gündür yüksek kesimlerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde ilçe merkezinde de etkili etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaşırken, ilçe merkezinde yer yer 5 santimetreyi buldu.

İlçe merkezinde Belediye ekiplerince yollarda kar temizleme çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle Başçiftlik- Niksar yolunda ulaşımda olumsuzluk bulunmuyor.

Kaynak: AA
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