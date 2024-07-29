Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan Atatürk'e hakaret tartışması sonucunda Mustafa G, Vesile Y'ye ateş açarak İshak Y'yi öldürdü. Zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

29.07.2024 13:11
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Tokat'ın Zile ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Mustafa G. ile Mersin'de yaşayan Vesile Y. arasında Atatürk'e hakaret iddiasıyla yaklaşık 2 aydır sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında Mustafa G, Vesile Y'ye konum attı.

Vesile Y, eşi İshak Y. (50), oğlu Hakan Y. (20) ile yakınları Halil İbrahim Y. ve Caner G, Mersin'den otomobille Alacamescitzir Mahallesi'ndeki Günel'in ikametine geldi.

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği İshak Y, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğerleri ise olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tokat, Zile, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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