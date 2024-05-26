Tokat\'ın Zile ilçesinde kaza: 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.Ö. (23) idaresindeki 60 TP 082 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, D.K. (52) yönetimindeki 66 KC 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.K. (77), S.Y. (20), M.K. (9) ve M.B.Ö. (7) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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