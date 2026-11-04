Tokat Kızılöz köyü yakınında devrilen otomobilde 5 öğretmen yaralandı

Tokat Kızılöz köyü yakınında devrilen otomobilde 5 öğretmen yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Kızılöz köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu araçta bulunan 5 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 öğretmen yaralandı.
R.B. (35) idaresindeki 35 CHR 76 plakalı otomobil, Kızılöz köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan öğretmenler R.B, D.G.B. (33), M.Y. (38), M.A. (36) ile Y.K. (55) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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