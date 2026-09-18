Tokat merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlıların 2025 yılında 150 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen soruşturma kapsamında yakalandığı belirtildi.
Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta ikamet eden Y.Ç'nin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırılmasıyla ilgili Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında belirlenen 12 zanlının MASAK verileri ve kripto varlık hesaplarının incelenmesi sonucunda 2025 yılında 150 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.
Tokat ile Aydın, İzmir, Mardin, Batman, Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Operasyonda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kartı ile 13 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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