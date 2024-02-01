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Tokat Muharip Gaziler Derneği Üyeleri Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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Tokat Muharip Gaziler Derneği Üyeleri Umreye Uğurlandı

Tokat Muharip Gaziler Derneği Üyeleri Umreye Uğurlandı

Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katıldığı Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimiyle umreye gönderildi. Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde umreye gitmeleri için dua etti. Gaziler, törenin ardından Ankara'ya kara yoluyla hareket edecek ve oradan da uçakla Suudi Arabistan'a gidecekler.

01.02.2024 10:47
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Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı

Gaziler için Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimine Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı ve sıhhatli umreye gitmeleri için dua etti.

Törenin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket eden gaziler, buradan da uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Muharip Gaziler Derneği Üyeleri Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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