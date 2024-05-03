Tokat Niksar'da Ambulansla Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da Ambulansla Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Tokat Niksar\'da Ambulansla Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, İ.U. idaresindeki bir ambulans ile M.S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

03.05.2024 14:27
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S. yönetimindeki 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da Ambulansla Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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