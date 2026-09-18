Tokat Niksar\'da apartman penceresinde sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Tokat Niksar'da apartman penceresinde sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir apartmanın penceresinde sıkışan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, ekiplerin müdahalesinin ardından serbest bırakıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin penceresinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ünye Caddesi'nde bulunan apartmandaki bir dairenin penceresinde kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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