Tokat Niksar'da dereye giren 2 kardeşin cansız bedenleri sudan çıkarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyünde şelale sularının döküldüğü dereye giren iki kardeş boğuldu. Uğur (17) ve Remzi Karaman'ın (18) cenazeleri, dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye giren 2 kardeş boğuldu.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde şelale sularının döküldüğü dereye giren kardeşler Uğur Karaman (17) ile Remzi Karaman (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki kardeşin cenazesini sudan çıkardı.
Cenazeler, Niksar Devlet Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA
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