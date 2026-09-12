Tokat Niksar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Reşadiye-Niksar kara yolu Akıncı köyü mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
L.A.E. (59) idaresindeki tır, Reşadiye-Niksar kara yolu Akıncı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA
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