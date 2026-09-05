Tokat Niksar'da serinlemek için dereye giren iki kardeş suda kayboldu
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyünde serinlemek için dereye giren Uğur Karaman (17) ve Memduh Karaman (18) gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç ekipleri, iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için dereye giren 2 kardeş suda kayboldu.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde deredeki şelaleye giren Uğur Karaman (17) ile Memduh Karaman (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki kardeşe ulaşmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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