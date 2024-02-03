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Tokat Niksar Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Tokat Niksar Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu

Tokat Niksar Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonucu birçok evde ve yolda çatlaklar oluştu. Bazı evler tahliye edilirken, Vali Numan Hatipoğlu, vatandaşların mağdur olmadan güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.

03.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu. Bazı evler boşaltılırken, köyde incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemleri alacağız" dedi.

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi.

'HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Vakıflara ait bir camimiz var. Onun çevresinde evlerimiz var. O evleri tespit ediyoruz. Hemen içeriye girişi yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemleri alacağız. Dün 10 civarında evi boşalttık. Duruma göre de genişleyebilir. Her türlü tedbirimizi alacağız" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tokat Niksar Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu - Son Dakika
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