Tokat'ta 12 Yıl Sonra Bebek Cesedi Vaka

Tokat'ta 12 yıl önce çöpte bebek cesedi bulunmasıyla ilgili DNA testine göre bebeğin anne ve babası olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kentte 12 yıl önce Yeniyurt Mahallesi yakınlarındaki çöplükte poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, H.K. ve Ç.K'nin DNA testi ile çöpte cesedi bulunan bebeğin anne ve babası oldukları belirlendi.

Polis ekipleri Niksar ilçesinde yaşayan anne ve babayı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve Tokat'a getirilen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte, 2 Ağustos 2013'te çöplerin arasında plastik ayrımı yapan bir kişi, poşet içinde bebek cesedi bulmuş, ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, ardından toprağa verilmişti.