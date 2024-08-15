Tokat'ta 26 ton karpuzu kapış kapış ettiler - Son Dakika
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Tokat'ta 26 ton karpuzu kapış kapış ettiler

Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreticileri tarafından başlatılan hayır etkinliği büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dağıtılan 17 ton karpuzun ardından Hüseyin Kodak da 26 ton karpuz göndererek hayra katıldı.

15.08.2024 23:32
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Tokat'ta 26 ton karpuzu kapış kapış ettiler

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreticileri tarafından başlatılan hayır etkinliği büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dağıtılan 17 ton karpuzun ardından Hüseyin Kodak da 26 ton karpuz göndererek hayra katıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir hayırsever karpuz üreticisi tarafından başlatılan karpuz dağıtımı, büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, yerel üretici Mehmet Kutsal, yüksek verim elde ettiği tarlasından 17 ton karpuzu halka ücretsiz olarak dağıtmıştı. Bu hayırseverlik örneği, başka bir karpuz üreticisi olan Hüseyin Kodak tarafından görülüp takdir edildi. Hüseyin Kodak, bu güzel örneği daha da büyütmek amacıyla kendi ürettiği 26 ton karpuzu Zile'ye gönderdi. 26 ton karpuz, bir tır dolusu olarak Zile'ye ulaştırıldı ve dağıtım noktasında halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Bin 500 kişi, karpuzları kapış kapış aldı. Halkın yoğun ilgisi, hayırsever üreticileri de mutlu etti.

"Karpuz yemeyen kalmasın istedik"

Tamamen hayır amaçlı karpuz dağıttıklarını ifade eden karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Geçen hafta 17 ton karpuz dağıtmıştık. Bunun üzerine değerli abim Hüseyin Kodak da bu haberi aldı. Bize 26 tonluk, bugün dağılan karpuzu kendisi gönderdi. Kendi emeği ve kendi üretimi olan karpuzu ücretsiz dağıtmak üzere Tokat'ın Zile ilçesine gönderdi. Garibanların kursağından geçsin istedi. Biz de karpuz yemeyen kalmasın diye halkımızla bugün buluşturduk" dedi.

"Bin 500 kişi geldi"

Karpuz dağıtımının halk tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ve bu tür yardımların devam etmesini temenni ettiklerini belirten Kutsal, "Geçen hafta dağıttığımızın üç katı kişi geldi. Bu hafta karpuz alan bin 500 kişi vardı. Talep çoktu. Eylül ayında dedik ama Hüseyin abinin isteğine göre erkene aldık" diye konuştu.

Ücretsiz karpuz olan vatandaşlar da hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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