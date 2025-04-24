Tokat\'ta 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile silah mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 4 operasyonda, 505 litre sahte içki, 21 kilogram tütün, 52 bin 994 makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi ve 342 sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.