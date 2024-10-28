Tokat'ta 29 Ekim Yürüyüşü

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Tokat'ta öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptılar.

Kemal Arat İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde bando ile yürüyüş yaptılar.

Öğrenciler, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ve özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tişörtleriyle bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe vatandaş ve veliler de katıldı.

Yürüyüşü tamamlayan 600 öğrenci etkinliği müzikli koordinasyon gösterisiyle tamamladı. Kemal Arat İlkokulu Müdürü Saadettin Aktaş etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.