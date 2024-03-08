Tokat'ta 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan tavuk döner alıp yedi.
Öğrencilerde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi.
Okula çağrılan sağlık görevlileri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin önemine değindi ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını diğer gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Ayrıca, Özel, Eskişehir'de gerçekleştirilen etkinlikte partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı ve seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın 2 mahallesinde meydana gelen hortumdan dolayı üreticinin zarar gören seralarında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Payallar ve Türkler mahallerinde yapılan inceleme sonucunda 49 üreticinin toplam 80 bin 600 metrekare sera alanında zarar gördüğü rapor edildi.
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