Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Tokat\'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

08.03.2024 15:24
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Tokat'ta 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan tavuk döner alıp yedi.

Öğrencilerde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi.

Okula çağrılan sağlık görevlileri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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