Tokat'ta 660 yıllık Ahi Paşa Camii, ahşap mimarisiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Tokat'ta 660 yıllık Ahi Paşa Camii, ahşap mimarisiyle göz kamaştırıyor

Tokat'ta, 1364 yılında Ahi Paşa tarafından inşa ettirilen 660 yıllık Ahi Paşa Camii, dikkat çekici ahşap minaresi ve zarif ahşap mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Cami, Ahi Paşa'nın soyundan gelenlerin mezarlarının bulunduğu bir mezarlıkla birlikte bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiştir.

17.05.2024 22:43
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Tokat'ta 660 yıllık Ahi Paşa Camii, ahşap mimarisiyle göz kamaştırıyor

TOKAT - Tokat'ta, 1364 yılında Ahi Paşa tarafından inşa ettirilen 660 yıllık Ahi Paşa Camii, dikkat çekici ahşap minaresi ve zarif ahşap mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ta, Hicri takvime göre 12 Ramazan 765, Miladi takvime göre ise 20 Haziran 1364 Çarşamba günü Ahi Paşa tarafından inşa ettirilen Ahi Paşa Camii, 660 yıllık geçmişi ve dikkat çekici ahşap minaresiyle görenleri büyülüyor. Ahi Paşa Vakfı'na ait olan cami, ahşap mimarisinin zarafeti ile bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Caminin bahçesinde, Ahi Paşa'nın soyundan gelenlerin mezarlarının bulunduğu bir mezarlık yer alıyor. 18'inci yüzyılda bugünkü halini alan cami, ibadet edilen iç mekan kısmında duvara yapışık 8 ahşap direk üzerine ve ahşaptan 8 dilimli kubbeyle örtülüdür. Küçük ahşap minaresi ise camiye farklı bir estetik katmaktadır.

Mahalle sakinlerinden Osman Al, caminin farklı mimarisine dikkat çekerek, "Farklı bir mimarisi var. Ahi Paşa hazretleri zamanında yapılmıştır. 53 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Ahi Paşa kendi zevkine göre yaptırmıştır. Aslında buna eskiden tahta minareli cami derlerdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta 660 yıllık Ahi Paşa Camii, ahşap mimarisiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika

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