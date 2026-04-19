Tokat'ta Ahşap Evde Yangın

TOKAT'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Geyras Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap bir evde meydana geldi. Tek katlı ahşap evden yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,