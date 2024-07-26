Tokat'ta Alternatif Ürünler Yetiştiren Girişimciler Çiftçilere Yol Gösteriyor - Son Dakika
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Tokat'ta Alternatif Ürünler Yetiştiren Girişimciler Çiftçilere Yol Gösteriyor

Tokat'ta çörek otu ve lavanta gibi alternatif ürünler yetiştiren girişimciler, bölgelerindeki çiftçilere de yol gösteriyor. Güğümlü köyünde çörek otu üretimi yapan Cengiz Bülbül, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin getirisi yüksek olduğunu belirtti. Bülbül, çörek otu tohumlarından lavanta balı ve çörek otu balı üretimi de gerçekleştirdiklerini söyledi. Lavanta üretimi yapan Mustafa Yılmaz ise lavanta balının dünyanın en pahalı balları arasında olduğunu ve bölgede diğer aromatik bitkilerle de bal üretimi için deneme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

26.07.2024 11:09
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Tokat'ta çörek otu ve lavanta gibi alternatif ürünler yetiştiren girişimciler, bölgelerindeki çiftçilere de yol gösteriyor.

İl merkezine bağlı Güğümlü köyünde iş insanı Cengiz Bülbül, tıbbi aromatik bitki üretimine yönelerek çörek otu ekimi yaptı.

Üç yıl önce 200 kilo tohumla başladığı çörekotu üretimini bu yıl 1500 dönüm alana taşıyan Bülbül, bal üretimi de gerçekleştiriyor.

Cengiz Bülbül, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin getirisi yüksek bir tarımsal faaliyet olduğunu belirtti.

Bir köylünün elinde kalan çörek otu tohumları ile bu alana yöneldiklerini anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

"Tarımla uğraşıyoruz, tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyoruz. Bu ürettiğimiz tıbbi aromatik bitkilerden de etken madde ekstraktı aynı zamanda da lavanta balı ve çörek otu balı üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 3 sene önce Niksar Ziraat Odası Başkanımız aradı. Bir dağ köyünde 4 çuval, bir köylümüzün elinde çörek otu tohumu olduğunu, bunu da elinden çıkartamadığını söyledi. Biz bu çörek otunu aldık. Analize gönderdik ve şu anda dünya ortalamasının üzerinde bir timokinon (çörek otunun etken maddesi) zenginliği olduğunu gördük bu tohumun. Yaklaşık 3 yıldır tohum çoğaltma çalışması yapıyoruz. Dört çuvalla, 200 kiloyla başladığımız çörek otu tohumunda, bu sene 1500 dönümlük Tokat Güğümlü köyünde çörek otu ekimi yaptık."

Güğümlü Köyü Muhtarı Abdullah Kaya, çiftçilerin az maliyetli ve çok kazanç getiren çörek otu ekimine, her yıl bir önceki yıla göre daha çok yönelmeye başladığını söyledi.

Kaya, "Bu köy sadece buğdayla nohut ekiyordu. Bir de ayçiçeği ekiyorduk. Onu da gübreyle mazot parasıyla biçer parasıyla aldığımızın da yüzde 55'ini onlara veriyorduk. Yani gübreye, ilaçlara ama bu ektiğimizde ne gübre var, ne ilaç var. Sadece ekiyoruz. Sadece aldığımız cebimize kalıyor. Sadece bir mazot harcaması var. Çok da güzel geliri var." dedi.

Tokat'ta geçtiğimiz yıllarda 600 dönümlük alana kurulan lavanta bahçesinin yer aldığı Çamlıbel beldesinde de lavanta balı üretimine başlandı.

Bölgede lavanta üretimi yapan iş insanı Mustafa Yılmaz, sürdürülebilirlik fikriyle kendisine gelen Cengiz Bülbül'ün tavsiyeleri ile lavanta balı üretimi için bahçesinin kapılarını arıcılara açtığını belirtti.

Lavanta balının dünyanın en pahalı balları arasında olduğuna işaret eden Yılmaz, "Lavantanın aynı zamanda balı var, yağı var. Şu anda dünyanın en pahalı balları arasında da lavanta balı var. Aynı zamanda kozmetikte kullanılan lanin denen bir asit var. Burada bizim ektiğimiz lavanta bahçesinin içinde sevtopolis, yubileina ve hebus olmak üzere 3 çeşidimiz var." dedi.

İş insanları tarafından bölgede, limon, melisa, kekik, ada çayı gibi başka aromatik bitkilerle de bal üretimi yapabilmek için deneme üretimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Mustafa Yılmaz, Dünya, Tokat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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