Tokat'ta Amin Alayı ve Bed-i Besmele töreni 660 öğrenci için düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta Amin Alayı ve Bed-i Besmele töreni 660 öğrenci için düzenlendi

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Tokat\'ta Amin Alayı ve Bed-i Besmele töreni 660 öğrenci için düzenlendi
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Tokat'ta Osmanlı'dan bugüne uzanan Amin Alayı ve Bed-i Besmele geleneği 660 öğrenci için yeniden canlandırıldı. Mehteran eşliğindeki kortej Yağıbasan Medresesi'nden Alipaşa Camisi'ne yürüdü, öğrenciler cami avlusunda İl Müftüsü Esat Yapıcı'dan ilk derslerini aldı.

Tokat'ta "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi.

Tokat Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir gelenek yeniden hayat buldu.

Kentte 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 660 öğrenci için "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" töreni gerçekleştirildi.

Törende dua edilmesinin ardından mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nden başlayan yürüyüş Alipaşa Camisi'nde sona erdi.

Cami avlusunda rahle başına geçen minik öğrenciler, İl Müftüsü Esat Yapıcı'dan ilk derslerini alarak Bed-i Besmele törenini gerçekleştirdi.

Törenin ardından öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, gazetecilere, bu sene "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasiminin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini belirten Köklü, "İnşallah buradan yetişen çocuklarımız bizden daha üst mevkilerde daha iyi görevler yapıp bu bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklar. Allah bir dahaki sene daha kalabalık, daha iyi şekilde yapmayı nasip etsin." dedi.

Amin Alayı

Amin Alayı, Osmanlı döneminde okula başlayacak çocuklar için düzenlenen geleneksel bir eğitim merasimidir.

"Bed-i Besmele" olarak da bilinen törende çocuklar, aileleri ve yakınlarının katıldığı bir alay eşliğinde okula götürülür, dua edilir ve eğitime ilk adım atılırdı.

Alaya katılanların duaların ardından hep birlikte "amin" demesi nedeniyle bu gelenek "Amin Alayı" adıyla anılırken, tören çocukların eğitim hayatına başlamasını özel ve hatırlanabilir bir güne dönüştürmeyi amaçlardı.

Kaynak: AA
Kültür SanatOsmanlıKültürEğitimGüncelTokatCamiSon Dakika

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