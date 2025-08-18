Tokat\'ta Anız Yangını: 250 Dönüm Zarar Gördü

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Taşpınar köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Özel İdare ekipleri, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.
