Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Tokat Havalimanı yakınlarında bulunan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havalimanı itfaiyesi, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Anız Yangını: 50 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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