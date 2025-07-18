Tokat'ta Atık Karakterizasyonu Başladı

Tokat Belediyesince atık karakterizasyonu çalışmasının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Belediye Kanunu kapsamında yürütülen çalışma ile belediye atıklarının miktarı ve niteliği bilimsel yöntemlerle tespit edilecek.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kenti sağlıklı çevre ile buluşturan üretken belediyecilik anlayışıyla gelecek nesillere temiz, yaşanabilir, doğal ve kültürel değerleri korunmuş bir çevrenin bırakılmasını sağlayacaklarını anlatarak, "Tokat'ta değişime bir yenilik daha ekledik. Belediye Kanunu kapsamında yürütülen çalışma ile belediye atıklarının miktarını ve niteliğini artık bilimsel yöntemlerle tespit ediyoruz. Bu çalışmamız sonucunda elde edilecek verileri, rapor haline getirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ileteceğiz. Yapılan bu çalışma sayesinde, sıfır atık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını mümkün kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.