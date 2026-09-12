Tokat'ta beton mikserinin çarptığı sağlık personeli ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personeli, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personeli, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Beton mikserinin ayağının üzerinden geçmesi sonucu doku kaybı yaşayan sağlık personelinin tedavisine Tokat Devlet Hastanesi'nde başlandı.
İleri düzey cerrahi ve replantasyon tedavisi gören sağlık personelinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne sevk edilmesine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: AA
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