Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personeli ve 7 kişinin tedavileri devam ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personeli ve 7 kişinin tedavileri devam ediyor

Tokat\'ta bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personeli ve 7 kişinin tedavileri devam ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri sürüyor. Yaralıların 4'ü Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde, biri ise Ankara'da tedavi altına alındı. Vali Numan Hatipoğlu, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ve jandarma ekipleri olayın nedenini araştırmaya devam ediyor.

21.05.2024 15:49
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, patlamada yaralananlardan 4'ü jandarma personeli 6 kişinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde sürdüğünü söyledi.

Bir jandarma personelinin ise Ankara'ya sevk edildiğini, tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiğini belirten Hatipoğlu, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin dün tutuklandığını hatırlatan Hatipoğlu, "Ekiplerimizin bomba düzeneği ile ilgili çalışmaları sürüyor. Jandarmamız gerekli çalışmalarına devam ediyor. Olay, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandı." dedi.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personeli ve 7 kişinin tedavileri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personeli ve 7 kişinin tedavileri devam ediyor - Son Dakika
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