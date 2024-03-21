Tokat'ta bir çiftçi, 10 yıl aradan sonra hayvancılığa geri döndü - Son Dakika
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Tokat'ta bir çiftçi, 10 yıl aradan sonra hayvancılığa geri döndü

Tokat\'ta bir çiftçi, 10 yıl aradan sonra hayvancılığa geri döndü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan bir çiftçi, 10 yıl aradan sonra hayvancılığa geri dönerek çiftlik kurdu. Eyüp Karakaş, büyükbaş hayvancılığın ata mesleği olduğunu belirterek, süt hayvancılığı üzerine yeniden iş yapmaya karar verdiklerini söyledi. Karakaş, Avusturya'dan getirdikleri 250 düvenin 110'unun geldiğini ve diğerlerinin de önümüzdeki hafta gelmiş olacağını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ise Karakaş'ın yatırımının süt ineğine ve üretime yönelik olduğunu belirtti.

21.03.2024 15:25
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan bir çiftçi, 10 yıl önce ara verdiği hayvancılığı tekrar yapmaya başladı.

Eyüp Karakaş, 31 yıl büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yaptıktan sonra başka alanda çalışmak üzere bu işi bıraktı.

Karakaş, 10 yıl sonra hayvancılığa tekrar dönerek çiftlik kurdu.

Eyüp Karakaş, AA muhabirine, büyükbaş hayvancılığın ata mesleği olduğunu söyledi.

Hayvancılığa bir süre ara verdiklerini belirten Karakaş, süt hayvancılığı üzerine yeniden iş yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Avusturya'dan 250 düve getirmek üzere anlaşma yaptıklarını dile getiren Karakaş, "Bunlardan 110'u geldi. Diğerleri de önümüzdeki hafta gelmiş olacak. 10 yıl ara vermiştik hayvancılığa. Makine ekipman işi yapıyorduk. Bugün hayvancılık yapacağımızı hissettiğimiz için 250 düvemizi getirdik." dedi.

Babasının da hayvancılık işiyle uğraştığını aktaran Karakaş, "Kendimizi bildiğimizden beri bu işle uğraşıyoruz. Hayvancılığa ara vermiştik, yeniden başladık. İnşallah iyi olur. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk de Karakaş'ın 10 yıl hayvancılığa ara verdiğini dile getirerek, "Kendisi ile görüştük, hayvancılığın tarım ekipmanlarından daha avantajlı olduğunu söyledik. Eyüp bey 250 büyükbaş hayvan getirdi yurt dışından. Süt ineğine, üretime yönelik yatırımı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta bir çiftçi, 10 yıl aradan sonra hayvancılığa geri döndü - Son Dakika

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