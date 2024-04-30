Tokat'ta Cep Telefonunun Bataryası Patladı - Son Dakika
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Tokat'ta Cep Telefonunun Bataryası Patladı

Tokat\'ta Cep Telefonunun Bataryası Patladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yusuf Keklikçi'ye ait bir iş yerinde tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, çalışanlar tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek alevler söndürüldü. Keklikçi, bataryanın değiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, bataryanın telefonun en tehlikeli parçası olduğunu belirtti.

30.04.2024 18:07
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Tokat'ın Turhal içesinde cep telefonunun bataryasının patlaması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede Yusuf Keklikçi'ye ait iş yerine tamire getirilen cep telefonu bir anda patlayıp alev aldı.

Bataryadaki alevler, çalışanlar tarafından söndürüldü.

Cep telefonunun bataryasının patlaması ve söndürülmesi, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Keklikçi, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır telefon tamiri ile uğraştığını belirterek, "Isıttığımız makinede batarya duruyordu. İki dakika kalmadı, ısınmaya maruz kaldığı için daha çok şişmeye başladı. Ustamız makineden başka yere aldı. Daha sonra batarya parladı. İster istemez korktuk. Bu tarz şeylerde bataryanın değişmesi çok önemli. Batarya, telefonun en tehlikeli parçasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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