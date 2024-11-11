Tokat\'ta Ceviz Bahçeleri 43 Bin Dekara Ulaştı

Güncel

Tokat'ta 2019 öncesinde 18 bin 250 dekar olan ceviz bahçesi alanı, atıl ve verimsiz araziler tarıma kazandırılarak yaklaşık 61 bin 250 dekara yükseltildi.

Tokat'ta il genelinde bulunan yaklaşık 1,5 milyon ceviz ağacının 800 bininden ürün alınıyor. Kentte yılda ortalama 13 bin ton ceviz üretimi gerçekleştiriliyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, kent tarımını geliştirmek, kaliteli çeşitlerle kurulu ceviz bahçelerini artırmak, tarım dışı bırakılmış alanları tekrar tarıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda çiftçinin gelir seviyesini artırmak, il ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için 5 yıl önce hayata geçirilen "Tokat Cevizle Kalkınıyor Projesi"nde istenilen seviyelere gelindiğini belirten Köklü, şöyle konuştu:

"İl genelinde 2019 öncesinde 18 bin 250 dekar ceviz bahçesi bulunuyordu. Son 4 yılda çiftçimize 780 bin ceviz fidanı dağıtılarak yaklaşık 43 bin dekar kapama bahçe tesis edildi. Böylece ilimiz kapama bahçe alanı yaklaşık 61 bin 250 dekara ulaştı. Niksar Serenli, Hüseyingazi ve Köklüce, Almus Çaykıyı, Reşadiye Tozanlı Vadisi ve merkez Bakışlı'da olmak üzere belde ve köylerimize 300 ila 2 bin 500 dekar arasında kapama ceviz bahçeleri kuruldu."

"Ceviz yetiştiriciliğinin söz sahibi konuma getirilmesi hedeflenmektedir"

Yürütülen çalışmalarda 7 milyon 870 bin lira fidan, 2 milyon 725 bin lira da toprak tesviyesi, sulama sistemleri ve alet ekipman alımında kullanıldığına işaret eden Köklü, il genelinde tesis edilen 43 bin dekar kapama ceviz bahçesinin ağaçlar verim çağına geldiğinde ekonomiye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Köklü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla atıl durumdaki ve ikinci sınıf verimsiz araziler tarıma kazandırılmış, sonucunda da bu alanlardan büyük gelir elde edilecektir. İlimiz meyveciliğinde ceviz yetiştiriciliğinin söz sahibi konuma getirilmesi hedeflenmektedir. Bu yıl yaklaşık 80 bin ceviz fidanı ile 4 bin dekar alanda bahçe tesisi yapılacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Tarım Bakanlığına, emeği geçen milletvekillerimize, bürokraside bu iş için emek veren kardeşlerimize, çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman çiftçimizin yanında olmayı sürdürecek."

Serenli beldesinde ceviz üretimi yapan Ahmetcan Yıldırım ise bu yıl cevizde verimin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, "Belde halkımız cevizin gelirinden memnun. Kabuklu cevizin kilosunu 180 ila 200 lira arasında satıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır ceviz işiyle uğraşıyorum." dedi.