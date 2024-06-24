Tokat'ta çocuklar çamurlu suda serinledi - Son Dakika
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Tokat'ta çocuklar çamurlu suda serinledi

Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'nde 36 dereceyi bulan sıcak hava, çocukları ilginç serinleme yöntemlerine itti. Sıcak havadan etkilenen çocuklar, yerde biriken çamurlu su birikintilerine atlayarak serinletmeye çalıştı. Bu ilginç serinleme yöntemi, çocukların arasında unutulmaz anlara da sahne oldu.

24.06.2024 21:46
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- Tokat'ta çocuklar çamurlu suda serinledi

TOKAT - Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'nde 36 dereceyi bulan sıcak hava, çocukları ilginç serinleme yöntemlerine itti.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tokat'ta sıcak havadan etkilenen çocuklar, yerde biriken çamurlu su birikintilerine atlayarak serinletmeye çalıştı. Yer yer 30 santimetreyi bulan su birikintilerine atlayan çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Bu ilginç serinleme yöntemi, çocukların arasında unutulmaz anlara da sahne oldu. Çamurlu suda yüzen çocuklar, arkadaşları tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çamurlu suda yüzmenin keyfini çıkardıkları görüldü.

Kaynak: İHA

Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çocuklar çamurlu suda serinledi - Son Dakika

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