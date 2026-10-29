Tokat\'ta Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü, Jandarma\'nın gösterisiyle coşkuyla kutlandı

TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet'in 103'ncü yıl dönümü kutlamaları Vali Abdullah Köklü'nün makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Programda şiirler okunarak halk oyunları gösterisi sergilendi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal Asayiş Komonda Bölüğü'nün gösterileri ise nefes kesti. Tören yürüyüş ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.