Tokat\'ta Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü, Jandarma\'nın gösterisiyle coşkuyla kutlandı

Tokat'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Jandarma'nın gösterisiyle coşkuyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları Vali Abdullah Köklü'nün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda şiirler, halk oyunları ve Jandarma'nın nefes kesen gösterileriyle sürdü.
TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.
Kentte, Cumhuriyet'in 103'ncü yıl dönümü kutlamaları Vali Abdullah Köklü'nün makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Programda şiirler okunarak halk oyunları gösterisi sergilendi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal Asayiş Komonda Bölüğü'nün gösterileri ise nefes kesti. Tören yürüyüş ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.
Kaynak: DHA
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