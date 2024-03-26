Tokat\'ta DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde çift dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka, kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek ve içerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleyebilecek. Ancak kullanıcıların önemli anları da geçme riski bulunuyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da gerçekleşen saldırılar sonrasında Brüksel ve Ankara'da Belçika makamlarıyla iletişime geçtiğini açıkladı. Bakanlık, Türk vatandaşlarıyla da diplomatik temsilciler aracılığıyla iletişim kurdu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı. Bu süre zarfında 235 şahıs yakalanırken, 83 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 1801 şahıs yakalandı ve 870 şahıs tutuklandı.
Çorum'da bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 9 sanığa 1 yıl 3 ay ila 25 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme ve yaralama suçlarına iştirak, suça yardım etmek, suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçlarından cezalarını belirledi. Olayda kullanılan tüfekleri satan ve ateş eden sanıkların cezaları daha ağır oldu.
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