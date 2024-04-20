Tokat'ta deprem sonrası yollarda çatlaklar oluştu: "Ayakta zor durduk"
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 şiddetindeki depremin ardından, bazı yollarda çatlaklar meydana geldi. Sulusaray ilçe merkezindeki Malum Seyit Tekke Mahallesi ile Buğdaylı köyü arasındaki yollarda beliren çatlaklar dron ile böyle görüntülendi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkez üssü olan 5,6 şiddetindeki depremin ardından, bazı yollarda çatlaklar meydana geldi. Sulusaray ilçe merkezindeki Malum Seyit Tekke Mahallesi ile Buğdaylı köyü arasındaki yollarda çatlaklar belirdi. Bu durum, bölge halkında tedirginlik oluşturdu. Oluşan çatlaklar nedeniyle, özellikle Buğdaylı köyü yolunda oluşan çatlakla birlikte yolda hafif çökme meydana geldiği gözlendi. Yol kenarındaki istinat duvarları da çöktü. Tekke Mahallesi'nde ise iki farklı çatlak, dron aracılığıyla havadan görüntülendi.
"Ayakta zor durduk"
Tekke Mahallesi sakinlerinden Kadir Karaman, "Burası Malum Seyit Tekke Mahallesi. Buğdaylı köyü de ileride. Deprem bir anda başladı. Annem içeride babam da balkondaydı. Bir an da böyle beşik gibi sallandı. Ayakta zor tuttuk. Annem patik atak geçirdi. Evden çıkamadı oturdu ağladı. Babamla birlikte annemi zor çıkarttık. Çok kötü oldu. Sizin de gördüğünüz gibi yollar yarıldı. Duvarlar yıkıldı. Evlerin duvarları yıkıldı. Mahallede en az 150-200 metre çatlak oluştu. Gördüğünüz gibi duvar falan da yıkıldı. İstinat duvarı tarlaya uçtu" dedi.
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