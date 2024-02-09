Tokat'ta depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ta depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı

Tokat\'ta depremde vefat edenler için Kur\'an okunup helva dağıtıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda Kur'an okunup dua edildi. Cuma namazı sonrasında ise Kaymakamlık tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

09.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı.

Yeşilyurt Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile din görevlileri ve hafızlık kursu öğrencileri tarafından okunan Kur'an'ın ardından depremde vefat edenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrasında ise Kaymakamlık tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Kaynak: AA

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