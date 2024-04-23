Tokat'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Tokat\'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan\'ı kutladı

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde depremden etkilenen çocuklar, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla Tokat'a getirildi. Çocuklar, şehir turu yaparak Kanal Tokat'ı gezdi ve Yazıcıoğlu ile birlikte yemek yedi. Depremin psikolojik etkilerinden kurtulmaları için düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşamaları için yanlarında olacaklarını belirtti.

23.04.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Tokat'ta kutladılar.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile içlerden 100 öğrenci Tokat'a getirildi.

Şehir turu yapan ve kayıkla Kanal Tokat'ı gezen çocuklar, Yazıcıoğlu ile birlikte Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde yemek yedi.

Yazıcıoğlu'nun, depremin psikolojik etkilerinden kurtulmaları için kentte ağırladığı çocuklar, Çocuk Şenliği'ne de katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün 23 Nisan, herkes çok neşeli. Çocuk gülerse, dünya güler. Bizler de Tokat Belediyesi olarak deprem bölgesi Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerimizdeki çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Onlar için güzel bir organizasyon hazırladık. Hem deprem psikolojisinden kurtulmalarını sağlamak hem de bayramın coşkusunu yaşamaları adına çocuklarımızla Tokat merkezimizde bir aradayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramı doyasıya yaşamaları için biz yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilyurt, Sulusaray, 23 Nisan, Deprem, Çocuk, Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement